Luoghi Invisibili Perugia | presentato il programma 2023

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Nei due weekend dal 13 al 15 e dal 20 al 22 ottobre torna nell’acropoli perugina “. Lache si scopre“, la manifestazione giunta alla sua nona edizione che è ormai diventata un appuntamento tradizionale per gli amanti della storia e dell’arte, atteso da tanti cittadini, visitatori umbri e turisti di confine. Nei due weekend centrali di ottobre il centro storico si anima con aperture straordinarie, eventi, inedite visite guidate gratuite anche in compagnia dei “padroni di casa” alla scoperta di palazzi storici, sedi museali e tanti altriricchi di storia e di arte che sono normalmente inaccessibili al pubblico e poco conosciuti. Per tutte le visite è necessaria la prenotazione telefonica al 320-9427106 (nelle fasce orarie 09,30-12,30 e 15,30 -18,30) per monitorare il numero di ...

Due weekend con “Luoghi invisibili”: visite guidate e aperture ... PerugiaComunica

Le città invisibili di Calvino. Tra utopia e distopia libere ... Visitgenoa.it

Le cimici da letto si nascondono nei materassi e succhiano il sangue per nutrirsi: si attaccano ai capelli come i pidocchi o si tratta di una leggendaRoma, 4 ott. (askanews) – Come stanno cambiando gli spazi pubblici e quelli privati In che modo gli spazi incidono sulla socialità Come li vivono i più giovani Sono alcune delle domande a cui vuole ...