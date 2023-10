Lukaku non era grasso (e neanche bollito)

Leggi su panorama

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Quindi Romelunon era. E nemmeno. Magari non al cento per cento della condizione dopo un'estate vissuta ad allenarsi da solo, fuori dal progetto tecnico del Chelsea e confinato nel triangolo dei tradimenti italiani, ma comunque in grado di fare la differenza subito. Molto lontano da quello che era stato descritto nelle settimane torbide del tradimento all'Inter, della corte della Juventus e poi dell'inserimento della Roma. L'impatto dell'attaccante belga sulla stagione giallorossa parla per numeri. Ha messo piede in campo per 7 volte e 516 minuti complessivi e ha già scritto il suo nome nel tabellino dei marcatori in 5 occasioni. Togliendo i 19' del debutto contro il Milan, quando Mourinho gli ha lasciato spazio per almeno un'ora partendo da titolare (è successo 6 volte) non ha mai tradito. Reti anche pesanti: ...