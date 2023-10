LUCAFFE’ | il piacere del caffè artigianale di alta qualità diventa cultura ecosostenibile

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Lu, la torrefazione tutta italiana che attraverso le sue radici artigianali guarda all’innovazione, per unadel. Padenghe S/G (BS) , 6 ottobre 2023. Lu, ventisette anni sempre dedicati alla ricerca per creare una linea diche siano ricchi di aroma, gusto e, in grado inoltre di fare bene alla salute e al nostro pianeta. Questi sono gli ingredienti delprodotto da Lue dal suo fondatore e CEO, Gian Luca Venturelli che muove i primi passi nel settore nella piccola torrefazione del Sig. Martini a Desenzano e racconta, con un pizzico di nostalgia, della creazione della sua prima miscela con una vecchia tostatrice “Vittoria” con tamburo forato, ...