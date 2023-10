Lotito | «La Roma ha tolto Spqr e ha messo Riad | allora Spqr lo mette la Lazio»

(Di venerdì 6 ottobre 2023)parla al Foglio dello sponsor arabo della. Il club giallorosso accetta la sponsorizzazione diconcorrente dinella corsa a Expo 2030. “Ma sa che quella della Raggi è proprio una bella idea, a ‘sto punto l’Expo disulla maglia ce lo mettiamo noi, ci dovrei pensà, quello e”. “Scusi – dice –, ma se ho capito beneranno sulla maglietta dellaun riferimento alla città che compete con noi per l’Expo, a lei le pare normale?”. “Io – prosegue il patron laziale – non voglio fare polemica con la, gli sponsor servono a tutti, portano soldi, ma uno si deve anche chiedere qual è la finalità di quello sponsor”. Sembrerebbe proprio fare pubblicità alla principale avversaria della ...

In occasione della trasmissione ‘Ferrero, non solo Sport ’, il Presidente della Commissione Sport Roma Ferdinando Bonessio ha parlato dello Stadio ...

...di calcio serie A / Juventus -/ foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Dazn Diritti tv Serie A. Lunedì la commissione della Lega Serie A - ne fa parte anche De Laurentiis con, ...Parla Veloccia 'Ma sa che quella della Raggi è proprio una bella idea, a 'sto punto l'Expo disulla maglia ce lo mettiamo noi, ci dovrei pensà, quello e SPQR'. Claudio, senatore di Forza ...

Lotito: "La Lazio sostiene Roma 2030". Risposta allo sponsor arabo Corriere dello Sport

Lotito sfida la Roma: “Sostegno totale per Expo 2030, la Lazio tutela sempre gli interessi della città” Giallorossi.net

Lotito ieri ha emesso un comunicato a sostegno della candidatura per Expo 2030. Evidente il riferimento alla Roma ...CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Pedro è l'uomo copertina della Lazio. La rete al Celtic Park in pieno recupero ha regalato ai biancocelesti un successo in rimonta in Champions ...