L’oscena bellezza dei giovedì delle coppe europee

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ognuno ha le sue perversioni, e io da qualche anno ho sviluppato una preoccupante parafilia per i turni iniziali di Europa League. Da quando poi l’Uefa ha introdotto anche quel torneo parrocchiale europeo che è la Conference League, facendola giocare lo stesso giorno e agli stessi orari, l’appuntamento con la diretta orgiastica di tutti i match in contemporanea delsera è più imperdibile di un giro di birra offerto al pub. C’è del tragico, e dunque del sacro, in quegli stadi semivuoti di città improbabili, nelle magliette con i colletti fuori misura e disegnate con arabeschi da quadernocornicette stampati su materiali che irritano i capezzoli dei giocatori, nelle pettinature che scimmiottano quelle dei colleghi della Champions, ma più mosce e unte. Le partite dei gironi deldi coppa sono un purgatorio senza ...