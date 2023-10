L'orologio di Schlein. Mobilita il Pd ma scansa Conte (che vuole candidare Emiliano)

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ecco l’avverbio che la racconta: attorno. E’ “attorno”, come la direzione del Pd che Ellyha convocato “attorno” alle 14, ma che inizia alle 15.07. I deputati erano in commissio...nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Senza cellulare e senza. Porto la mia salsa per condire quella pietanza" , ha affermato ... a cominciare dalla Presidentessa del Consiglio Giorgia Meloni ed Elly: Me la trovai davanti ...Senza cellulare e senza. Porto la mia salsa per condire quella pietanza". Poi parla anche ... Tra lei ed Ellynon ha dubbi: "Certo non la. Nulla in lei mi suona, tranne qualche ...

L'orologio di Schlein. Mobilita il Pd ma scansa Conte (che vuole ... Il Foglio

Meloni, Schlein e lo spettro del governo tecnico La Stampa

Compatta il partito, ma il leader del M5s spadroneggia nella coalizione. Dice no a Gribaudo candidata in Piemonte, impone Todde in Sardegna. In Puglia pronto a sostenere il governatore Pd (contro il P ...Tutti a scuola con la divisa. Non teme di passare per reazionario Luca Ricolfi, sociologo dell'Università di Torino, presidente della Fondazione Hume, «sarebbe una novità rivoluzionaria. E una misura ...