Lombardia | Vietnam partner strategico

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 6 ottobre 2023) per le imprese Confindustriapartecipa alla missione istituzionale di RegioneConfindustriaè presente con una delegazione alla missione istituzionale nel Sud-est asiatico organizzata da Regione. Nell’ambito di una trasferta che tocca diversi Paesi dell’Asia, ilin particolare riveste per le imprese lombarde, anche alla luce dei cambiamenti in atto nelle supply chain globali, un ruolo crescente sia in termini di import che di mercati di esportazione. “La partecipazione di Confindustriaalla missione istituzionale di Regioneinrappresenta momento importante nell’affiancare le imprese lombarde nel percorso di internazionalizzazione. In particolare, il...