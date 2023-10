Locatelli | 'Dybala mi ha trasmesso i veri valori della Juve'

Commenta per primo Nel corso della lunga intervista concessa a La Stampa, Manuel, a sorpresa ha indicato in Paulo, attuale attaccante della Roma, l'altro senatore insieme a Bonucci e Chiellini che gli ha insegnato i valori della juventinità una volta arrivato in ...1 Il centrocampista della Juventus , Manuel, ha parlato a La Stampa in vista del derby dando risposte mai banali sul suo nuovo ruolo, ... SENATORI - 'Chiellini, Bonucci emi hanno ...

Locatelli: 'Allegri un vincente, la gente dica quello che vuole. Voglio ... Calciomercato.com

Voti fantacalcio: Lukaku come Dybala e Pellegrini come Soulé! Bocciato N’Dicka sosfanta.com

Sulla stagione senza Europa: "Può dare di più, ma anche togliere. Ora non si può più sbagliare nulla in campionato" L'equilibrio nello spogliatoio: "Sono cambiati i giocatori e abbiamo perso in esperi ...Il centrocampista domani allo Stadium cerca il bis nella sua 100ª partita con la Juventus: «Sognavo questa maglia e ora cerco di trasmettere il senso di ...