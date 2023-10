Lo voleva l'Inter | sceglie la Serie B inglese | arriva il rinnovo

Di seguito il comunicato: ‘Oh, Doge. Secondo me dovremmo rapire Van Basten ’, questo è l’aneddoto raccontato da Giampaolo Manca, il Doge della mala ...

Fanno ancora più rumore delle precedenti le dichiarazioni dell'avvocato Fabio Trizzino in commissione antimafia. Il legale della famiglia Borsellino ...

Sanchez non ha ancora impattato con L’Inter dal suo rientro di poco più di un mese fa. Per Sabatini il ritorno del cileno è legato alla posizione di ...

Teotino ha detto la sua sulle critiche che Sacchi ha mosso nei giorni scorsi all’Inter, sottolineando però come l’ex allenatore non lo faccia ...

“Non mi aspettavo Lukaku alla Roma . Non so cosa sia successo, all’ Inter gli volevano tutti bene e lui si trovava bene. Sono deluso da nerazzurro, ...

L'ho incontrato per la prima volta all'ed è stato tutto diverso. Io venivo da Capello, uno ... Era elegante, sapeva cosa faceva e cosa. Ci siamo frequentati per due anni. Poi quando mi sono ...Credo che il Napoli dovrà vedersela con l'e forse il Milan , loro tre si giocheranno la ... Alla fine, contro il Torino sono entrato gli ultimi minuti, perché Ancelottiprovare una cosa ...

RETROSCENA ICARDI: VOLEVA TORNARE ALL'INTER - Sportmediaset Sport Mediaset

Aggiornato il Ranking UEFA per club, Fiorentina al settantesimo posto con un punteggio di 22.000. Tra le italiane l'Inter è l'unica squadra tra le prime dieci ...«Il vincolo sul San Siro non è definitivo, é chiaro, ma quello può condizionare molto. Se una delle due squadre volesse lavorare sullo stadio, siccome è di nostra proprietà, possiamo immaginare di far ...