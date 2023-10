Lo sposo indeciso | la recensione del film di Giorgio Amato disponibile su Netflix

ROMA - 'Avete perso "Lo" al cinema Questo è il momento giusto per recuperarlo! Il matrimonio più folle dell'anno vi aspetta dal 6 ottobre su Netflix'. Così sui social Gianmarco Tognazzi annuncia che il film ...ROMA - 'Avete perso "Lo" al cinema Questo è il momento giusto per recuperarlo! Il matrimonio più folle dell'anno vi aspetta dal 6 ottobre su Netflix'. Così sui social Gianmarco Tognazzi annuncia che il film ...

“Lo sposo indeciso” approda su Netflix L'Opinionista

I film Netflix di ottobre 2023: un mese intrigante Everyeye Cinema

ROMA - "Avete perso “Lo sposo indeciso” al cinema Questo è il momento giusto per recuperarlo! Il matrimonio più folle dell’anno vi aspetta dal 6 ottobre ...Alle 16.30 il film ‘Follia’ di Charles Guerin Surville e alle 18.30 ‘Lo sposo indeciso’ di Giorgio Amato. Dalle 20.30 il cortometraggio ‘Singing in front of the Colosseo’ di Cristina Ducci, ‘Il cacio ...