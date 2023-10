LIVE Musetti-Hsu | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | il qualificato di Taipei non va sottovalutato

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di-Hsu, incontro di secondo turno dell’Atp Master 1000 di. Il tennista carrarese fa il suo esordio in questo torneo contro ilYu-Hsiou Hsu, avversario da non sottovalutare visto l’ottimo stato di forma mostrato nelle ultime uscite. Lorenzotorna in campo per il terzo torneo della sua tournee asiatica. Il giocatore toscano in Cina ha raggiunto la semifinale nell’Atp 250 di Chengdu, venendo sconfitto da Roman Safiullin per 6-3, 6-4, e gli ottavi nel 500 di Pechino, dove si è arreso a Carlos Alcaraz con un doppio 6-2. Il nativo di Carrara, testa di serie numero 17 di questo ...