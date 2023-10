LIVE Musetti-Hsu | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | a breve toccherà all’italiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.55 Lorenzofa il suo esordio nell’Atp 1000 di, in cui ha beneficiato di un bye al primo turno. Il suo avversario sarà l’emergente di Taipei Yu-Hsiou Hsu, proveniente dalle qualificazioni. 08.52 Eubanks completa la rimonta e batte Hanfmann per 4-6, 6-3, 6-2 e conquista l’accesso al terzo turno contro Casper Ruud. Asul campo Grandstand 2 inizierà la sfida trae Hsu. 08.15 Eubanks vince il secondo set contro Hanfmann per 6-3 e porta il match al terzo e decisivo parziale. Dopo la sfida tra l’americano ed il tedesco sarà la volta died Hsu. 07.31 È iniziato il programma sul Grandtsand 2: nel match d’apertura Yannick Hanfmann ha vinto il primo set per 6 giochi a 4 contro Christopher Eubanks. ...

PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI e Hsu scenderanno in campo oggi (venerdì 6 ottobre). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della ... SHANGHAI (CINA) - Tutto pronto per l'esordio di Lorenzo nel Masters 1000 di Shanghai che ieri ha visto protagonista anche Lorenzo Sonego che ha battuto l'australiano Philip Sekulic. L'azzurro sfiderà Yu Hsiou Hsu, classe 1999 e numero 180 ...

Ottimo momento di forma per Hsu che ha vinto otto delle ultime nove partite disputate. Il tennista di Taipei ha centrato la qualificazione al main draw sia agli Us Open che a Shanghai. In mezzo anche ... Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla testuale di Musetti-Hsu, incontro di secondo turno dell'Atp Master 1000 di Shanghai 2023.