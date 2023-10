LIVE Musetti-Hsu 3-6 | 1-2 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | l’azzurro salva una palla break in apertura di secondo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Smorzata vincente per Hsu.arriva un pelo in ritardo sulla, riuscendo a colpire un attimo dopo ilrimbalzo. 1-2 Gioco Hsu: altra prima vincente per l’asiatico, che conquista il terzo game consecutivo a 0. 40-0 Prima ad uscire precisa, su cui non trova il campo in risposta. 30-0 Dritto in contropiede vincente per il taiwanese, l’undicesimo colpo vincente della propria partita. 15-0 Prima vincente per Hsu. 1-1 Gioco: uno-due vincente per il toscano, cheunae rimane attaccato all’avversario. A-40 Prima vincente per l’italiano. 40-40 Termina in corridoio il dritto di Hsu. Bravoa non avere fretta ...