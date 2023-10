LIVE Italia-Iran 6-1 | Preolimpico volley 2023 in DIRETTA | inizio complesso per gli iraniani!

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA CHE ORA-CUBA DI DOMANI E SU CHE CANALE VEDERLA 13-10 Pallonetto millimetrico di Esfandiar. 13-9 Michieletto trova le mani del muro su una palla alzata da Balaso. 12-9 Invasione di Sanguinetti, troppi regali dell’e De Giorgi chiama time-out. 12-8 In rete la battuta di Galassi. 12-7 Romanò trova la diagonale profonda, si sblocca Yuri. 11-7 Parallela vincente di Nasri. 11-6 Lungo il servizio di Rinaldi. 11-5 Jelveh sbaglia dai nove metri. 10-5 Terzo muro subito da Romanò, anche Yuri è apparso un po’ scarico in queste ultime uscite. 10-4 Muro di Javad su Romanò. 10-3 Lungo il servizio di Esfandiar. 9-3 Out di poco la battuta di Sanguinetti. 9-2 Pallonetto spinto di Romanò su palla complessa. 8-2 Mani-out di Rinaldi da posto quattro. 7-32 Muro di Jelveh su ...

L' Italvolley di De Giorgi torna in campo per il quinto match della Pool A per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Dopo il duro ko ...

Germania 12; Brasile 10; Cuba e9, Repubblica Ceca e Ucraina 4; Iran 3; Qatar 0 SEGUI- IRAN IN DIRETTA SU ...L' Italvolley di De Giorgi torna in campo per il quinto match della Pool A per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Dopo il duro ko contro la Germania, gli azzurri sfidano l' Iran per ...

Italia-Iran, valida per la quinta giornata del Pool A al Preolimpico in Brasile, si gioca oggi venerdì 6 ottobre alle 18:30 ore italiane ...Sabato 7 ottobre (ore 18.30) l'Italia affronterà Cuba nel sesto e penultimo incontro del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile. Gli azzurri scen ...