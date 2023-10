LIVE Italia-Iran 0-0 | Preolimpico volley 2023 in DIRETTA | si comincia | De Giorgio fa scelte diverse!

Leggi su oasport

18:26 E' il momento degli inni nazionali! 18:23 Si è conclusa la fase di riscaldamento ufficiale. 18:20 La stagione è stata molto lunga, specialmente per squadre come quella azzurra arrivata alle fasi finali in tutti i tornei, la brillantezza dei ragazzi di De Giorgi non è di certo quella degli ultimi Europei, ma bisogna stringere i denti perchè la posta in palio è elevata. 18:17 L', di fatto già tagliato fuori dai giochi, occupa la penultima posizione in classifica con solo 3 punti, frutto di un successo contro il Qatar e di 3 sconfitte. 18:14 Vincendo questa sera i ragazzi di De Giorgi risalirebbero in seconda posizione, vi ricordiamo che la prima discriminante per la classifica è rappresentata dalle vittorie, in ...