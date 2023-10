LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Simone Biles per la magia all-around | Esposito e D’Amato ci provano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa starlist e gli ordini di rotazione Buonasera e benvenuti alladeidi. Stasera andrà in scena la finale all-femminile: spazio all’imperdibile atto conclusivo del concorso generale individuale che incoronerà la Reginetta della Polvere di Magnesio, ovvero l’atleta più completa sui quattro attrezzi. I riflettori sono tutti puntati su, super favorita della vigilia che andrà a caccia addirittura del sesto titolo iridato consecutivo sul giro completo. L’americana ha strabiliato tra qualifiche e finale a squadre, ora andrà a caccia della medaglia d’oro in apertura di un intenso weekend dove ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.19: per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la finale dell’all ...

... felpa oversize di un vivace arancione, pantaloni neri e scarpe dadello stesso colore, ... e ad agosto,Nation ha annunciato le nuove date per i suoi spettacoli in Nord America. La ...La diretta testualedella finale dell'all - around maschile dei Mondiali diartistica 2023 , in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad Anversa, in Belgio. Archiviate le prove a squadre, ...

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Abbadini e Casali in gara nella finale all-around OA Sport

LIVE – Mondiali ginnastica artistica Anversa 2023: finale all-around ... SPORTFACE.IT

Campione olimpico e mondiale in carica nel concorso multilpo, Daiki Hashimoto ha difeso con successo il suo titolo iridato nella rassegna di Anversa.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale dell'all-around maschile dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) ...