LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | c’è un’algerina in testa davanti a Biles! Brava Esposito

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa starlist e gli ordini di rotazione 20.09 Alice D’Amato salirà per ultima al corpo libero. 20.08 Manilasi esibirà per seconda alla trave dopo Qiu e prima della capolista Nemour. 20.07 Seconda rotazione. Le big vanno alle parallele: Jones, Biles, Saraiva, Black, Andrade, Kinsella. 20.05 La canadese Ellie Black insegue con 14.000 al volteggio, poi la brasiliana Flavia Saraiva con 13.833 alla tavola. Melanie De Jesus Dos Santos nelle retrovie con 12.500 sugli staggi. 20.04 Simone Biles è dunque seconda con il 15.100 al volteggioalla brasiliana Rebeca Andrade (14.700), poi la cinese Qiyuan Qiu capace di 14.700 alle parallele. La statunitense Shilese Jones è sesta con 14.233 alla tavola. Manilaottima settima con 14.166 alle parallele. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.19: per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la finale dell’all ...

Di seguito, le informazioni per seguire il concorso generale femminile dei Campionati del Mondo diartistica 2023. SEGUI ILDELLA FINALE I CONVOCATI DELL'ITALIAARTISTICA, ...La diretta testualedella finale dell'all - around femminile dei Mondiali diartistica 2023 , in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad Anversa, in Belgio. Archiviato l'all - around ...

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Simone Biles unica favorita, Esposito e D'Amato ci provano OA Sport

LIVE – Mondiali ginnastica artistica Anversa 2023: finale all-around ... SPORTFACE.IT

Il 'signore degli anelli' all'Adnkronos: "Lasciamo tranquillo. Squadra maschile dopo 12 anni ai Giochi Raccolgono i meritati frutti anche per assenza Russia e Bielorussia" ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La starlist e gli ordini di rotazione Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Stasera andrà in scena la finale all- ...