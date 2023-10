LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | bagno di cadute | Simone Biles in testa Lotteria per il podio

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa starlist e gli ordini di rotazione 20.32 De Jesus si rianima con 13.466 alla trave. 20.31 Ora tocca ad Alice D’Amato alle parallele. 20.29 De Jesus resta sulla trave, pur inscenando alcuni sbilanciamenti. 20.28 Saraiva ottiene 12.833 alle parallele tra caduta e sbavature. 20.27 Tanti errori, le ginnaste appaiono davvero stanche. D’altronde questa è la terza gara in 5-6 giorni per le ragazze. 20.26 ELLIE BLACK CADE ALLE PARALLELE! Sta nascendo una gara infarcita di errori e ora è tutto apertissimo per il. 20.24 Nemour perderà il comando della gara. La sorprendente algerina non va oltre a 13.300 alla trave. 20.20 Anche Manila deve riporre le ambizioni di colpaccio. Al momentoha sei decimi di vantaggio su Shilese Jones. 20.19 NOOOOOOO! ...

20.09 Alice D'Amato salirà per ultima al corpo libero. 20.08 Manila

fatto sta che molti appassionati disono rimasti delusi per non aver potuto assistere ad un appuntamento così importante sin dall'inizio. Alle ore 19.55 è ...Di seguito, le informazioni per seguire il concorso generale femminile dei Campionati del Mondo diartistica 2023.

