(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro del Girone A deidi. Al Park Olympique Lyonnais di Lione va in scena l’ultima partita del gruppo A, match decisivo per laai quarti di finale. Le speranze degli azzurri di strappare il pass per il prossimo turno sono appese ad un filo: per proseguire la rassegna iridata la squadrana deve mettere a segno un vero e proprio, battendo la compagine francese. Il primo obiettivo per l’sarà quello di riscattarsi, dopo la pesante sconfitta rimediata settimana scorsa contro la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della cronostaffetta èlite valida per gli Europei di Ciclismo 2023 , ...

A Parigi, un ragazzino di 14 anni è stato arrestato durante una lezione a scuole per le minacce a una sua compagna. Polemiche per le parole del ...

15:57 Convocati: la decisione di Deschamps su Rabiot Il ct dellaDidier Deschamps ha convocato 23 giocatori per le partite contro Olanda (13 ottobre) e Scozia (17 ottobre), valide per ...... alpinista professionista iraniana, che ieri sera ha commosso il pubblico all'eventoin piazza ... disegnato da Kubra Khademi un artista afghano esule in. Incontriamo a Bari la giornalista ...

LIVE Francia-Italia, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: serve un miracolo epocale per la qualificazione OA Sport

Live Francia - Italia - Sei Nazioni: Punteggi & Highlights Rugby - 25 ... Eurosport IT

Rugby World Cup France 2023 . Venerdì decisiva Italia contro Francia - Diretta Sky e NOW, Lo spettacolo della Rugby World Cup e interamente da seguire su Sky e in streaming su NOW, con tutte le part ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell'Italia - Gli ordini di rotazione Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a Squadre femminile dei Mondiali 2023 di ginnastica a ...