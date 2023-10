LIVE Francia-Italia | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | manca poco all’inizio della sfida Gli azzurri cercano l’impresa

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.33 L’prova a compiere un’impresa epocale contro i padroni di casa. In palio c’è la qualificazione per i quarti di finale dei. 20.30 Buonasera amici e amiche di OA Sport e bentrovati allatestuale di, ultimo incontrofase a gironi deidi. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro del Girone A deidi. Al ...