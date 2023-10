LIVE Francia-Italia | 52-0 Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | settima meta per i francesi

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66? Passaggio in avanti per i. La palla finisce tra le mani deglini, che ora possono attaccare, forti della consapevolezza di avere il vantaggio. 66? Touche vinta dalla, dopo una mischia aerea. 65? Altra touche per la, questa volta in prossimità della linea di metà campo. 64? Non sbaglia la trasformazione Jaminet, da poco subentrato al posto di Ramos.52-0. 63?!! Lungo passaggio per Yoram Moefana, che sigla ladell’incontro pochi minuti dopo l’ingresso in campo. Bravi ia punire una difesa azzurra in ritardo e non in linea. ...