LIVE Francia-Italia | 31-0 Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | primo tempo da dimenticare per gli azzurri

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.48 Finisce qui iltraed, con i transalpini avanti 31 a 0. 41? Punizione sbagliata da Ramos, con il pallone che termina di poco al lato del palo destro. 40? Lacalcerà la punizione verso i pali. 40? Grandissima difesa di Danty, che placca benissimo Lamaro e poi subisce fallo. 39? Ottimo calcio per i francesi, che guadagnano nuovamente campo. Si ripartirà con una touche per l’nei pressi della metà campo. 38? Non sbaglia la trasformazione Ramos.31-0. 37? META!! Ottima maul per i francesi, che guadagnano molto campo servendo Jalibert. Il numero 10 transalpino calcia verso Penaud, che riceve palla ...