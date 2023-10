LIVE Francia-Italia | 31-0 Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | iniziato il secondo tempo

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41? SI RIPARTE! Inizia ilcon il drop di Tommaso Allan 22.02 Questa la quarta meta della: La magie de Mathieu Jalibert ! ? Quel coup de pied du remplaçant de Ntamack et Penaud se rapproche de Serge Blanco !! France 31-0 Italie #FRAvITA #RWC#FRAITA #worldcup#NeFaisonsXV #XVdeFrance pic.twitter.com/ZPe1yUwKeE — Le Top14 Pas Officiel (@Top14PasOff Bis) October 6,22.00 Rientrano in campo le due formazioni. 21.57 Gli azzurri sono chiamati ad una reazione, non tanto per l’esito finale dell’incontro, che appare pesantemente compromesso, ma per provare a ripartire e assottigliare un passivo troppo netto. 21.54 Grazie alle quattro mete messe a segno la ...