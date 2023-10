LIVE Francia-Italia | 24-0 Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | i francesi prendono il largo

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? Sostituzione nell’: fuori Capuozzo, dentro Lorenzo Pani. Probabilmente si tratta di un cambio momentaneo per permettere i soccorsi all’occhio dell’azzurro. 31? Calcio di punizione per l’nei pressi della linea di metà campo. 30? Non riesce più ad avanzare l’, che con pazienza sta provando a sfondare il muro francese. 29? Nel momento in cui l’arbitro ha interrotto il gioco il pallone era nelle mani dell’, che quindi guiderà la mischia. 28? Ottima azione per l’, che ha avuto pazienza, tenendo il pallone a lungo e guadagnando metri. L’arbitro stoppa però l’azione, per permettere i soccorsi ad Ange Capuozzo, che si tocca l’occhio sinistro. 28? Lavince la mischia e calcia ...