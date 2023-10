LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano | Eurolega basket in DIRETTA | subito una trasferta durissima in Turchia

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera, e benvenuti alladi, match valevole per la prima giornata dell’2023-2024. Comincia il cammino europeo della squadra di Messina. Non sarà per niente una prima comoda per l’, visto che laad Istanbul contro il, ponecontro una delle rivali dirette nella corsa ai playoff. Quest’anno l’obiettivo della formazione milanese deve essere quello di conquistare i playoff e magari tornare a giocare le Final Four come due anni fa. Il mercato estivo è stato molto importante enon nasconde di avere ambizioni di un certo valore, specialmente se ...