LIVE – Fenerbahce-Olimpia Milano 85-82 | Eurolega 2023 2024 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ilindi, sfida valida come 1^ giornata dell’di. Comincia l’avventura europea per gli uomini di coach Messina, che sperano di vivere una stagione all’altezza per riscattare il deludente percorso dello scorso anno, anche alla luce dell’importante mercato fatto in estate. Per i meneghini, subito un impegno molto insidioso con questa trasferta in Turchia. La palla a due è fissata alle ore 19:45 di venerdì 6 ottobre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA E TV 1^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...