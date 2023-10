LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano 8-14 | Eurolega basket in DIRETTA | buon avvio milanese

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-16 Strepitosa palla di Voigtmann per Melli, che deve solo appoggiare al ferro. Un’ottimain questo. 8-14 FLACCADORI! Il play italiano si mette in proprio e mette la tripla del +6. Timeoutdopo cinque minuti. 8-11 MIROTIC! Tripla dall’angolo. 8-8 Due punti in penetrazione per Dorsey. 6-8 Tripla di Voigtmann. 6-5 Un solo libero per Madar. 5-5 Ed ecco anche i primi due punti europei di Mirotic con la maglia di. 5-3 Flaccadori perde palla e Madar segna due punti facili in contropiede. 3-3 Dorsey risponde prontamente dall’arco 0-3 Shields apre l’dicon una tripla sull’assist di Flaccadori. Non il migliore degli inizi dicon la palla persa di ...