LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano 76-76 | Eurolega basket in DIRETTA | sarà supplementare ad Istanbul!

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81-79 Purtroppo Mirotic sbaglia uno dei due liberi.sul -2. MIROTIC STOPPA PIERRE! Un minuto e mezzo alla fine. Pazzesco! Terza palla persa consecutiva per, la diciottesima della partita. Altro errore di Dorsey e nuova occasione peraveva difeso bene, ma anche Mirotic poi perde palla. Purtroppoperde una sanguinosa palla con Voigtmann. 81-78 Penetrazione vincente di Dorsey. 79-78 Mirotic strappa il rimbalzo offensivo e trova il -1. 79-76 Tripla dall’angolo di Pierre. FINISCE IL QUARTO QUARTO! Si giocheranno ancora cinque minuti ad Istanbul. Sedici punti per Wilbekin e quindici per Papagiannis. Ventuno punti per Mirotic e Voigtmann tra le fila milanesi. Succede di tutto! Prima Wilbekin ...

ISTANBUL (TURCHIA) - Tutto pronto per il debutto dell' Olimpia Milano in Eurolega : i campioni d'Italia di coach Ettore Messina fanno il loro esordio ...

ISTANBUL (TURCHIA) - Tutto pronto per il debutto dell' Olimpia Milano in Eurolega : i campioni d'Italia di coach Ettore Messina fanno il loro esordio ...

ISTANBUL (TURCHIA) - Tutto pronto per il debutto dell' Olimpia Milano in Eurolega : i campioni d'Italia di coach Ettore Messina fanno il loro esordio ...

... i campioni d'Italia di coach Ettore Messina fanno il loro esordio alla Ulker Sports Arena contro i padroni di casa del. Segui la diretta della partita ...... la terza giornata di UEFA Conference League 18:45 AZ Alkmaar - Aston Villa 18:45 Ballkani - Astana 18:45- Ludogorets 18:45 Gent - Breidablik 18:45 Klaksvik - Olimpija Ljubljana 18:45 ...

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: debutto in Turchia, orario d'inizio OA Sport

Diretta Fenerbahce-Olimpia Milano 76-76: segui la partita di Eurolega LIVE Corriere dello Sport

Tutto pronto per l'esordio stagionale in EuroLeague per l'AX Armani Exchange Milano che questa sera alle 19:45 sarà ospite a Istanbul del Fenerbahce. Olimpia chiamata subito ...Tutto pronto per l'esordio stagionale in EuroLeague per l'AX Armani Exchange Milano che questa sera alle 19:45 sarà ospite a Istanbul del Fenerbahce. Olimpia chiamata subito ...