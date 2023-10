LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano 38-35 | Eurolega basket in DIRETTA | padroni di casa avanti all’intervallo

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO!alla pausa lunga grazie soprattutto agli undici punti di Scottie Wilbekin. Sono dieci, invece, i punti di Mirotic. Non entra il tiro di Mirotic. 38-35 Un solo libero per Madar. Ultimo tiro per. 37-35 Fantastica rubata di Mirotic che trova poi due punti al ferro con anche molto contatto con il difensore. Timeout. 37-33 Dorsey punisce un’altra brutta azione di. Ultimo minuto del quarto. 35-33 1/2 di Melli dalla lunetta. 35-32 Tripla di Wilbekin. 32-32 Due punti difficilissimi da parte di Voigtmann. 32-30 Pierre segna con anche l’interferenza di Mirotic. 30-30 Un solo libero per Mirotic. Quattro minuti alla pausa lunga. 30-29 Tripla di Wilbekin che vale il ...

ISTANBUL (TURCHIA) - Tutto pronto per il debutto dell' Olimpia Milano in Eurolega : i campioni d'Italia di coach Ettore Messina fanno il loro esordio ...

ISTANBUL (TURCHIA) - Tutto pronto per il debutto dell' Olimpia Milano in Eurolega : i campioni d'Italia di coach Ettore Messina fanno il loro esordio alla Ulker Sports Arena contro i padroni di casa del. Segui la diretta della partita ...

