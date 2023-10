LIVE F1 | GP Qatar 2023 in DIRETTA | Verstappen precede le due Ferrari e Alonso Alle 19 00 le qualifiche

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.37 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 19.00 per le. Grazie e buon proseguimento di giornata 16.35 Sessione complicata per sabbia e vento con vetture tutte molto vicine.svetta ma con margine ridotto., McLaren e Mercedes pronte alla battaglia. 16.33 CLASSIFICA TEMPI FP1 1 MaxRed Bull Racing1:27.428 42 Carlos SAINZ+0.334 4 3 Charles LECLERC+0.481 4 4 FernandoAston Martin+0.491 4 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.588 5 6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.599 5 7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.743 5 8 George RUSSELL Mercedes+0.908 4 9 Oscar PIASTRI McLaren+0.952 4 10 Lando NORRIS ...

Tutto pronto al Lusail International Circuit per la prima sessione di prove libere e soprattutto per le qualifiche del Gran Premio del Qatar 2023, valido come diciassettesimo round stagionale del Mond ...Segui gli aggiornamenti dei risultati delle prove libere e delle qualifiche del Gp del Qatar di F1, valevole per il mondiale 2023. Ferrari a caccia di conferme, Verstappen potrebbe essere già campione ...