LIVE F1 | GP Qatar 2023 in DIRETTA | Verstappen monstre in Q3 | Leclerc provvisoriamente quinto

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 19.54 Hamilton si mettein prima fila: cinque decimi da, appena davanti a Russell.a nove decimi. 19.53 Max! 1:23.778, semplicementel’olandese. 19.53 Piastri si mette al comando: 1:24.540, ma sta arrivando unVersappen. 19.52 Norris! 1:24.088! Che giro per il britannico, ma viene cancellato per aver oltrepassato i limiti della pista. 19.51 Sono già entrati tutti in pista per il primo tentativo per assaltare la pole position. Ricordiamo coloro che se la giocheranno: Norris, Piastri, Ocon,, Alonso, Hamilton, Russell,, Bottas, ...