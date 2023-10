LIVE F1 | GP Qatar 2023 in DIRETTA | fra poco le qualifiche | le Ferrari assaltano Verstappen per la pole

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 18.44 Nel 2021, i piloti scoprirono un contesto difficilissimo. La pista richiese un alto carico aerodinamico e gli pneumatici andarono in grande sofferenza. Il fatto che il podio sia stato composto da Lewis Hamilton, Maxe Fernando Alonso non rappresentò una casualità. 18.40 Autodromo di Lusail che è stato inizialmente concepito per le moto: il Motomondiale corre da un ventennio in, mentre ancora la classe maggiore automobilistica non era approdata in questo Paese. 18.36 In teoria il debutto del Circus indoveva avvenire proprio in questa stagione: negli ultimi mesi sono stati effettuati dei lavori di ammodernamento dell’autodromo per renderlo idoneo a poter ospitare la Formula 1 ...