LIVE F1 | GP Qatar 2023 in DIRETTA | colpo di scena! Sainz e Perez fuori in Q2

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 19.43 Questi i tempi del Q2: 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:24.381 4 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.102 4 3 Lando NORRIS McLaren+0.304 4 4 Oscar PIASTRI McLaren+0.343 4 5 George RUSSELL Mercedes+0.446 5 6 Pierre GASLY Alpine+0.537 4 7 Esteban OCON Alpine+0.547 48 Charles LECLERC Ferrari+0.698 4 9 Fernando ALONSO Aston Martin+0.860 4 10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.916 5 11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.920 412 CarlosFerrari+0.947 4 13 SergioRed Bull Racing+1.081 4 14 Alexander ALBON Williams+1.326 4 15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.402 4 19.42 Hamilton all’ultimo tentativo si è messo in prima posizione: 1:24.381. 19.41 ELIMINATO ANCHE! Cancellato il suo tempo: resta in tredicesima piazza. 19.40 ...