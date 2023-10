LIVE F1 | GP Qatar 2023 in DIRETTA | alle 19 00 il via alle qualifiche | le Ferrari sognano la pole

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 18.24 No, non ci stiamo sbagliando: il venerdì è già tempo di. Questo di Lusail sarà infatti un fine settimana che comprenderà la Sprint Race, di conseguenza con una sola sessione di prove libere. Questa sessione di qualifica determina la griglia di partenza per la gara di domenica, mentre domani ci sarà una qualifica “light”, ossia la Sprint shootout, per diramare la griglia della Sprint Race. 18.20 Buona serata amici di OA Sport e benvenuti alladelledel Gran Premio del, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. 16.37 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi ...