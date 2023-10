LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi | venerdì 6 ottobre 2023 | numeri | vincite e montepremi in DIRETTA

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Nuova, per quanto riguarda i due concorsi die Superena. Si parte alle ore 20 con l’di stasera del, di cui vi proponiamo le undici cinquine vincenti, vale a dire le dieci ruote locali e quella Nazionale. Successivamente tocca al Superena, con il sestetto die inclusi il numero Jolly e quello Superstar. Infine, ecco il momento tanto atteso di conoscere ledella serata, visto che ilè altissimo e fa sognare gli scommettitori. Di seguito ecco le estrazioni di stasera. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale con iestratti dalla Sala Belli ...

Nuova Estrazione oggi , martedì 26 settembre 2023 , per quanto riguarda i due concorsi di Lotto e Superena Lotto . Si comincia alle ore 20 con ...

Nuova Estrazione oggi , giovedì 28 settembre 2023 , per quanto riguarda i due concorsi di Lotto e Superena Lotto . Si inizia alle ore 20 con ...

Nuova Estrazione oggi , venerdì 29 settembre 2023 , per quanto riguarda i due concorsi di Lotto e Superena Lotto . Si parte alle ore 20 con ...

Nuova Estrazione oggi , sabato 30 settembre 2023 , per quanto riguarda i due concorsi di Lotto e Superena Lotto . Si parte alle ore 20 con l’ Estrazione ...

Nuova Estrazione oggi , martedì 3 ottobre 2023 , per quel che concerne i due concorsi di Lotto e Superena Lotto . Si inizia alle ore 20 con ...

Nuova Estrazione oggi , giovedì 5 ottobre 2023 , per quel che concerne i due concorsi di Lotto e Superena Lotto . Si inizia alle ore 20 con ...

... di variaa cavallo tra house e techno . La line - up verrà svelata prestissimo, ma si ... come Parallel Management, il Muretto e Zede la media partnership di Radio m2o , radio ...L'di oggi deve essere un'opportunità per divertirsi. Altrimenti un eccessivo accanimento ... Numeri ritardatari Previsioni Numeri Vincenti MillionDay Aggiorna direttadelle ore 13.00 qui ...

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 5 ottobre 2023 TPI

Estrazione Simbolotto Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi 5 ottobre CalcioMercato.it

Quest’anno la società ucraina DTEK Energy raddoppierà gli investimenti nell’estrazione del carbone, fino a superare circa 191,3 milioni di dollari. È quanto riporta Interfax, riprendendo le parole del ...Million Day e Million Day Extra, anche oggi doppia estrazione: la prima alle ore 13 e poi, quella tradizionale, delle 20,30 per provare a centrare ...