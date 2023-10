LIVE Empoli-Udinese 0-0 al 45' | tante occasioni | i portieri e il fuorigioco evitano le reti

(Di venerdì 6 ottobre 2023)apre l'ottava giornata di Serie A. L'anticipo del venerdì pomeriggio vede scendere in campo due delle ultime quattro...

Commenta per primo Ottava giornata di Serie A che si apre con- Udinese. Di seguito gli episodi da moviola.- UDINESE Arbitro : Fabbri Assistenti : Pagliardini - Barone Quarto Ufficiale: Camplone VAR : Nasca AVAR : Chiffi 39' - Caputo si sblocca e trova la rete. La sua posizione però, dopo controllo ...Commenta per primo Ad assistere al match trae Udinese , sugli spalti del Castellani, si registra la presenza del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano . Una presenza che non passa sicuramente inosservata visto il forte interesse ...

La sfida tra Empoli e Udinese apre l'ottava giornata di Serie A. Reduce dalla pesante sconfitta contro il Bologna, Andreazzoli si affida a Caputo in avanti, alle sue spalle Baldanzi e Cancellieri. I b ...L’ottava giornata del campionato parte con i primi due match. In corso la sfida al Castellani tra toscani e friulani: le due squadre hanno bisogno di punti per uscire dalle zone basse della classifica ...