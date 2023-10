Lisbona | semifinale azzurra tra Cobolli e Agamenone

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Franco(203) e Flavio(121) si sono qualificati per le semifinali del challenger portoghese di(73.000 di montepremi su terra battuta).ha battuto nel derby azzurro ...

...e Flavio Cobolli (121) si sono qualificati per le semifinali del challenger portoghese di(... Domani Agamenone e Cobolli si affronteranno incon in palio un posto per la finale di ...Nel mezzo unadi Champions sfiorata, una battaglia con il Manchester City, un altro quarto di finale europeo. Ora il cammino dei bergamaschi riparte da, dove giovedì alle 18:45 ...

Tennis: Bellucci ko ad Alicante, Bonadio cerca la semifinale a Lisbona LA NAZIONE

Sporting Lisbona-Atalanta risultato: 1-2 gol di Scalvini, Ruggieri, Gyokeres Corriere della Sera

Franco Agamenone (203) e Flavio Cobolli (121) si sono qualificati per le semifinali del challenger portoghese di Lisbona (73.000 € di montepremi ...L'Atalanta si riprende Lisbona con gli interessi. Dopo l'epilogo tragico, calcisticamente parlando, dell'agosto 2020 con la rimonta del PSG in pieno ...