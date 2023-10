L’ipertrofica e inconcludente legislazione del governo Meloni sui migranti

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Nella frenesia isterica delche continua a inserire norme repressive a capocchia nella speranza di frenare gli arrivi e aumentare i rimpatri, è compito davvero arduo riuscire a separare la macchina della propaganda dai danni irreparabili provocati dalle politiche migratorie sovraniste. Attivisti, giuristi, legali ed esperti che operano in tutti settori sul fronte all’immigrazione e si confrontano ogni giorno all’interno della piattaforma di Grei250 non hanno dubbi: l’offensiva legislativa delnon ha precedenti. Il provvedimento più grave, che rischia di innescare una bomba sociale sul fronte dell’accoglienza, è il decreto 20/2023 soprannominato decreto Cutro. Fra le altre cose, ha limitato fortemente la protezione speciale – ossia una delle modalità precedentemente esistenti per regolarizzare le persone ...