L’impatto dell’Ia su impresa e difesa Tajani e Cingolani a ComoLake

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L’ascesa dell’Intelligenza artificiale è il tema di fondo della prima edizione di, la conferenza sull’innovazione – subito ribattezzata la “Cernobbio digitale” – in corso sulla riva lariana. Giovedì la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aperto i lavori parlandocome di uno “tsunami da affrontare senza esserne travolti” e indicando la strada della cooperazione internazionale per rispondere alla sfida della regolamentazione – ambito in cui l’Italia “intende essere protagonista”. Venerdì, oggi, le ha fatto eco il ministro degli Esteri Antonio, in collegamento video, ricordando che innovazione e tecnologie di frontiera sono tra le priorità della presidenza italiana del G7 nel 2024. DALLA REGOLAMENTAZIONE ALLA CRESCITA Roma si sta già muovendo in ambito europeo per dirigere il corso degli eventi. “Il governo ...