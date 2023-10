L' immunologo Le Foche massacrato di botte per una terapia sbagliata 

Leggi su agi

(Di venerdì 6 ottobre 2023) AGI - Ancora un medico aggredito a Roma. È avvenuto giovedì, poco prima delle 18, in uno studio medico di via Po, nei pressi di Villa Borghese, al centro di Roma. La vittima è l'Francesco Le, diventato famoso in era Covid per diverse apparizioni televisive. A picchiarlo è stato un 36enne che l'ha accusato di aver sbagliato lae i farmaci per la cura di una infezione alla colonna vertebrale. Il medico è stato trasportato in codice rosso e gravi condizioni al Policlinico Umberto I per trauma cranico facciale, frattura del setto nasale e frattura del pavimento orbitario di sinistra. Il 36enne è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio.