L’immunologo Francesco Le Foche picchiato da un paziente | è in fin di vita

(Di venerdì 6 ottobre 2023)Le, noto immunologo, è statoall’interno del suo studio da un 36enne pregiudicato. Il fatto è avvenuto giovedì pomeriggio nello studio medico privato di Lein via Po. Trauma facciale66enne stava visitando ilquando l’uomo, hail professionista convinto che gli avesse somministrato una terapia sbagliata per un’infezione alla colonna vertebrale da cui è affetto. La segretaria e alcuni pazienti che erano in sala d’attesa hanno subito chiamato il 112, sul posto sono accorse numerose volanti della polizia: gli agenti hanno bloccato l’uomo, Renato M., che è stato arrestato. LEGGI ANCHE: Esplode una bici elettrica in un ostello: tragedia sfiorata Tentato omicidio Il provvedimento è ...

primario del reparto di immunologia dell'Umberto I di Roma... è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dagli agenti... L'aggressore, un pregiudicato 36enne, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Il medico è ricoverato in prognosi riservata

