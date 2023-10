L’immunologo Francesco Le Foche aggredito nel suo studio da un paziente | è grave

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Era convinto di seguire una terapia sbagliata e per questo hail medico che lo aveva in cura. Così un 36enne, affetto da un’infezione alla colonna vertebrale, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 5 ottobre quando l’uomo è andato nellomedico in via Po, nel quartiere Salario dove lavoraLe, 65 anni, per un consulto. Dopo un breve scambio di parole il, identificato come Renato M. e già pregiudicato, lo ha colpito ripetutamente al volto provocandogli gravi lesioni. Il medico è ora ricoverato in prognosi riservata al policlinico Umberto I con fratture al volto, in particolare delle ossa nasali e dell’orbita oculare sinistra. Famoso per le sue ricerche e i suoi ...