Ligue 1 2023 24 | il Nantes si impone in casa dello Strasburgo | termina 2-1

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ilsiper 2-1 sullonell’ottava giornata di/24. Dopo un primo tempo a reti inviolate è Coco a sbloccare il risultato al 50esimo minuto, è poi Moutoussamy al 57esimo a raddoppiare per gli ospiti. Vana la rete di Dion al 92esimo, i padroni difirmano la quarta sconfitta stagionale. Ospiti che salgono così in ottava posizione a quota 11. SportFace.

Vittoria di misura per il Lens che si impone in casa dello Strasburgo che frena per la terza volta in questa stagione. Secondo successo invece per ...

Le Formazioni ufficiali di Clermont e Psg, match valido per il campionato di League 1 2023 / 2024 . I padroni di casa si trovano ultimi, in ...

Settima giornata di Ligue 1 2023 /24. Il Reims si impone per 2-0 sul Lione che continua a perde re, quinta sconfitta stagionale per la formazione di ...

...partite live in programma nella stagione/2024: 3 partite in co - esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, tutta la Serie BKT, i campionati esteri in esclusiva (Premier League, Bundesliga e...Sta per concludersi il tour de force dei principali campionato europei: dopo la tre giorni di Champions League, Europa League e Conference League tornano in campo Serie A, Bundesliga, Liga,1, ...

Premier, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOW Sky Sport

Live Strasburgo - Nantes - Ligue 1: Punteggi & Highlights Calcio ... Eurosport IT

PARIGI. Ritorna in campo la Ligue 1 con l'8ª giornata della stagione 2023/24. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le partite ...Pronostici Ligue 1 2023-24 8a giornata. Analisi, quote, statistiche e i consigli per le scommesse sul campionato di calcio francese.