Ligabue | al via il tour dall’Arena di Verona | poi i palasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Al viadicon due live ildi Lucianoche proseguirà poi nei palazzetti, le date e i biglietti Dopo aver fatto “urlare contro il cielo” di Milano e Roma 100.000 persone che a luglio hanno assistito ai due eventi allo Stadio San Siro e allo Stadio Olimpico, Lucianotorna sulle scene live con il nuovo, al via lunedì 9 ottobre con le prime due date all’Arena di(lunedì 9 e martedì 10 ottobre) e poi, fino a dicembre, neidelle principali città italiane. Calendario2023 9 ottobre 2023: ARENA DI10 ottobre 2023: ARENA DI14 ottobre 2023: TORINO – PALA ALPI15 ottobre 2023: TORINO – PALA ...

Il Ligabue che non ti aspetti. “Dedicato a noi” è forse l’album (il quattordicesimo di inediti e la venticinquesima uscita discografica della sua ...

Torna su Rai3 Geppi Cucciari con la nuova edizione di Splendida cornice , in cui tenta di coniugare cultura e divertimento: ospiti della prima ...

Impegni in Arena, a Verona, anche per, il 9 e 10 ottobre: dopo la tappa nella città di ... sempre a Milano, toccherà ai Rival Sons presentarsi al pubblico italiano (all'Alcatraz di......anche il calendario degli eventi musicali d'autunno che vedrà alcuni dei protagonisti del grande cantautorato italiano dare ilo terminare i loro tour allo Stadium di Rimini. Dal tour di'...

Dopo Milano e Roma, Verona: le 2 date di Ligabue in Arena TG Verona

“Dedicato a noi” è il nuovo album di Ligabue: le date del tour, il ... Proiezioni di borsa

La famiglia composta da Miro Zagnoli, Emi Ligabue, Olimpia Zagnoli e Emilia Zagnoli si racconta ... segnalo che ha aperto pochi giorni fa Spazio Munari, presso Corraini in via Savona, ma non l'ho ...Una collettiva di artisti appartenenti alla stessa famiglia: ne fanno parte il fotografo Miro Zagnoli (Za, Reggio Emilia 1952), l’artista Emi Ligabue (Li, Mantova ‘57) e le loro due figlie, ...