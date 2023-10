Levate contro Elodie? Ma chi ricorda la lite social con Arisa

Leggi su chenews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Levante è? Ma chi laladella cantautrice con: ecco che cosa successe all’epoca. La cantautrice siciliana ha pubblicato un video su Instagram in cui esprime una sua opinione e per molti utenti farebbe riferimento alla collega. Il filmato è stato poi rimosso dalle storie del, ma tanti hannoto l’episodio con, Levante e(Ansa) – Chenews.itha presentato ieri il suo primo clubtape “Red Light” a Milano. Durante la conferenza stampa la cantante ha voluto parlare di come sul web spesso le donne vengono prese di mira per il loro fisico e della sua volontà di ribellarsi agli atteggiamenti misogini in “rete”. Poco ...