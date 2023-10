L’esorcista – il credente | chi è il demone del film non è Pazuzu

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ilde– ilnon è. Il regista David Gordon Green ha raccontato di aver optato per un nuovo, di cui non viene rivelato il nome nel, ma che i demonologi potrebbero conoscere. Sappiamo soltanto che è femmina e c’è già chi ha ipotizzato si possa trattare di Lamashtu,che ha origini nella mitologia mesopotamica – esattamente come. Una cosa è certa: non vi è più traccia delche possedeva la Regan MacNeil di Linda Blair neldi William Friedkin. Questoopera in modo totalmente diverso, anche se Gordon Green ha svelato che ha un legame speciale con il villain originale della serie. IlLamashtu su un amuleto ...

Kiernan Shipka torna alle atmosfere horror in tempo per Halloween. Mentre il mondo è infatti concentrato su- Il, Blumhouse Production ha rilasciato anche - un po' in sordina - lo slasher Totally Killer , in cui'eroina de Le terrificanti avventure di Sabrina torna negli anni '80 per ...Marco Giusti per Dagospia- IlCo' sto caldo… co' 'a Roma che gioca… e chi ci va al cinema a 9, 50 euro Eppure a vedere il nuovo horror '- Il' di David Gordon ...

“L'Esorcista – Il Credente”, di nuovo c'è solo il politically correct ilGiornale.it