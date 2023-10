L' Empoli spreca troppo e perde l' occasione giusta | 0 - 0 con l' Udinese

Commenta per primo- Udinese 0 - 0 Berisha 6: gestisce senza affanni i pochi tiri che gli arrivano. Ebuhei 6: concentrato in fase difensiva, sbaglia più del solito con il pallone tra i piedi. Ismajli 6: non ...- Un pareggio che serve poco a entrambe, se non a muovere la classifica. Al Castellani termina (0 - 0) traed Udinese , una sfida tutt'altro che noiosa e che ha offerto buoni spunti da entrambe le parti. Ritmi alti specie nella prima frazione di gioco, con l'che sfiora la vittoria proprio ...

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Il Milan non va oltre lo 0-0 in Champions League e, ancora una volta, il rammarico è grande. Come contro il Newcastle, anche contro il Borussia Dortmund davanti ...Due partite, due 0-0 per il Milan. Tutto questo prima del doppio confronto con la favorita del girone. La partita di Dortmund dà alcune importanti indicazioni a Stefano Pioli, che vede una difesa ...