Lega | La Apostolico si dimetta | subito

(Di venerdì 6 ottobre 2023) «Apprezzamento per gli insulti contro Matteo Salvini postati dal compagno - mai smentiti - e imbarazzante presenza a una manifestazione dell’estrema sinistra con la folla che insultava le forze dell’ordine. Per rispetto nei confronti di tutti gli italiani e delle istituzioni, ora ci aspettiamo le dimissioni immediate». E' il testo del comunicato diffuso dallache chiede le dimissioni di Iolandadopo la scoperta e diffusione del video che ritrae il giudice del Tribunale di Catania in prima fila davanti alla Polizia per contestare l'allora Ministro dell'Interno, Salvini, e difendere i migranti.