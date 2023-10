(Di venerdì 6 ottobre 2023) L'allenatore non è preoccupato per il suo futuro da bluceleste: "Spero di continuare ma che dire, faccio il mio lavoro per bene e poi si vedrà"

Dopo aver centrato la promozione in Serie B, ed essere stato confermato per la stagione che a breve prenderà il via, mister Luciano Foschi ...

Queste le prime parole di Lucianoalla vigilia di Cosenza -che si giocherà sabato 7 allo stadio San Vito - Gigi Marulla alle 14:00, stemperando le voci di un possibile esonero data l'...Allenatore: Fabio Caserta(4 - 4 - 2): Saracco; Battistini, Marrone, Caporale, Lemmens; Sersanti, Ionita, Lepore, Crociata; Novakovich, Di Stefano. Allenatore: Lucianoore 16:15 Venezia "...

Lecco, Foschi: "Ho visto i ragazzi avvelenati. Paura per la mia panchina No" TUTTO mercato WEB

Lecco, Foschi: “Non ho paura per la panchina, penso ai miei ragazzi” ItaSportPress

La partita Cosenza – Lecco di sabato 7 ottobre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in streaming il match valido per la nona giornata della Serie B ...L'allenatore non è preoccupato per il suo futuro da bluceleste: "Spero di continuare ma che dire, faccio il mio lavoro per bene e poi si vedrà" ...