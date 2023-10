(Di venerdì 6 ottobre 2023) Frattura dell'omero per ildel club bluceleste: lunedì si opera, non ci sarà per la trasferta di Cosenza

...di campionato devono dimenticare lasconfitta all'Alberto Braglia contro il Venezia per 1 - 3, il Palermo i tre punti valgono oro per la questione promozione diretta. Cosenza ", un ...... per evitare che Merate " ospedale spoke " rischi di configurarsi come lacopia, in piccolo, ... insieme al presidente Brivio, di invitare i consiglieri regionali della provincia dia un ...

Lecco, brutta caduta per patron Di Nunno. Dovrà operarsi ItaSportPress

CALCIO SERIE B, IL COMMENTO: LECCO, CHE BRUTTA SERATA Lecconews

Fabio Caserta non si fida. La bella vittoria di Pisa, la seconda di fila in trasferta e al fotofinish, ma anche un successo interno che manca dalla prima. Il Lecco, che ha iniziato non senza difficolt ...Aggredito a morsi dal suo cane mentre gli porta da mangiare. Brutta disavventura ieri mattina per un settantaseienne di Arzago d’Adda, nella Bassa, rimasto ferito dopo aver subito un’aggressione dal ...